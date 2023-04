Un sindicat de Mossos denuncia la convocatòria de places de promoció interna per a dones

ha presentat una demanda judicial contra la darrera convocatòria de promoció interna de caporals, sergents i sotsinspectors dels Mossos, que preveu una reserva de places d'entre el. Ha alertat que es tracta de la promoció més grans mai convocada amb 635 places,Ha considerat que les quotes "van en detriment dels principis de mèrit i capacitat" i ha advertit al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que "els comandaments del cos han de ser els millors, siguin homes o dones".Alhora, ha criticat que no s'hagi tingut en compte la territorialització que garanteix que després de la promoció els agents segueixin treballant a la mateixa regió. Des del punt de vista jurídic,d’una reserva de places i la no territorialització "és contrari als drets fonamentals d'igualtat i provisió de llocs de treball públics en igualtat d’oportunitats, a més de vulnerar els drets de conciliació de la vida familiar i laboral que les administracions públiques haurien de donar exemple".Alhora, ha advertit al conseller d'Interior que el més important és que el cos estigui comandat pels millors comandaments "siguin homes o dones" i ha valorat que l'únic que Elena hauria de garantirPel que fa a la territorialització, ha explicat que si després de l’ascens a caporal, l’aspirant és traslladat com a comandament a una població allunyada del seu destí, "això dificulta molt la conciliació familiar, que és l’autèntica mesura per assegurar l’ascens de dones en l’estructura del cos”. Així, ha dit que són moltes les agents que mostren la seva inquietud respecte l’actual sistema de promoció i que, malgrat ser molt valuoses, no es presentaran.El sindicat ha anunciat queque se celebra aquest dilluns per tornar a demanar al departament d’Interior que rectifiqui aquesta convocatòria “per garantir els drets de tots i totes, i que el cos estigui comandat pels millors, siguin homes o dones”. També ha lamentat que el retard de set mesos amb què ha arribat aquesta convocatòria.

