Juan Milián serà el número dos de Daniel Sirera a Barcelona

L'exdiputat al Parlamentserà elen la llista del Partit Popular per a les. D'aquesta manera, el PP aclareix una de les darreres incògnites de la seva proposta electoral a la ciutat de cara a les municipals del 28-M, després de les també llargues especulacions sobre qui seria el cap de llista. L'exregidoraserà la número tres.D'aquesta manera, el partit opta pel que consideraMilián és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració (UPF) i màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (IDEC). Actualment és coordinador general del Partit Popular de Catalunya i membre del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió. Ha estat diputat al Parlament durant tres legislatures (2011-2017) i professor associat a la Universitat de Barcelona. És considerat un delsdel partit, i manté un discurs molt dur contra el sobiranisme.I de tres, una dirigent amb molts anys de militància, que coneix el món municipal, ja que va ser regidora a Barcelona durant quinze anys (2003-18). Que Esteller és una figura apreciada a Génova ho demostra quela va incloure en la direcció del partit després de la seva elecció com a líder. Pertany precisament al comitè electoral de la formació, la qual cosa fa d'ella una figura de la confiança de l'aparell.Els qui avui estan més satisfets amb la designació d'Esteller són els, la gent aplegada entorn l'exregidor, una figura encara amb arrelament dins del PP català, després d'haver-se dedicat a la política municipal durant anys. Fins al darrer moment esperaven que fos Esteller la número dos. Això no podrà ser.De totes les forces polítiques presents al consistori, el PP ha estat la que ha anat més. Fins al gener passat el PP no va desvetllar el seu nom com a alcaldable, després d'un llarg procés ple d'interrogants en què van circular diversos noms, inclòs el de la flamant número dos de la llista. Dijous passat, en un acte al Círculo Ecuestre, Sirera explicava que encara no havia decidit qui l'acompanyaria com a segona a la llista. En pocs dies s'ha decidit.

