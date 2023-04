Per què tants diners per informes?



El Barça va pagar un total de 7,2 milions d'euros a Negreira per informes sobre àrbitres i recomanacions de com actuar durant els partits davant de determinats perfils arbitrals -si convé protestar, si és dialogant, punts forts, febles...-. Laporta haurà d'aclarir l'elevat cost d'aquestes feines. Els informes existeixen, però per què costaven tants diners? Realment eren tan valuosos? Negreira era la millor persona per elaborar aquests informes? No ho podia fer algun treballador del club especialista en el col·lectiu arbitral? És cert que el Barça volia aconseguir neutralitat dels àrbitres? En les darreres setmanes, han sortit a la llum alguns dels informes, en què s'analitzen àrbitres com Gil Manzano o Mateu Lahoz.