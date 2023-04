Maten quatre persones en un tiroteig en plena festa d'un adolescent als Estats Units

Dissabte negre a, a l'estat d', als. Almenys quatre persones han resultat mortes en un tiroteig succeït en plena festa d'aniversari d'un adolescent de 16 anys, en un poble a uns 80 quilòmetres de la capital,. Tot plegat, minuts abans de les onze de la nit, que va ser quan els cossos policials van rebre l'avís. A banda dels quatre morts, també s'han comptabilitzat diversos ferits., governadora d'Alabama, ha assegurat que està "de dol" amb la gent de Dadeville "i amb els meus compatriotes d'Alabama". "El crim violent no té cabuda al nostre Estat i les forces de l'ordre ens mantenen informats a mesura que van coneixent-se més detalls", ha dit en un missatge aPer la seva banda, la televisió localha ifnroat que els fets es van produir en un saló de ball. Fins i tot ha mostrat imatges de l'escena del crim i de la zona on es troba l'edifici deAquest no és l'únic succés en els darrers dies als Estats Units relacionat amb un tiroteig. Un home armat -de 25 anys- va matar a trets dues persones a(Kentucky), tots dos companys de feina, i va retransmetre-ho en directe via. Tres més van resultar ferits.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor