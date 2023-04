El parc temàtic japonès amb reproduccions de Montserrat i Gaudí que es manté obert després de 30 anys

La ciutat japonesa de-prop de 50.000 habitants, al centre del país- compta des de l'any 1994 amb uncuriós. Un lloc d'oci que reprodueix alguns dels monuments més emblemàtics de l'Estat, així com diferents personatges literaris o elements arquitectònics o folklòrics.és un centre de diversió intenta reflectir localitzacions famoses, sobretot centrant-se en. Les atraccions tenen noms típics i es projecten documentals i pel·lícules relacionades, i si bé hi ha hagut diferents propostes similars a aquest parc, aquest ha aconseguit mantenir-se obert durant prop de 30 anys, amb. En total, sónamb 28 atraccions, 23 restaurants i cafeteries i 19 comerços.La imatge estereotípica que ofereix aquest parc de l'Estat permet als visitants, la major part japonesos i ciutadans d'altres països asiàtics, vestir-se amb diferents vestits tradicionals, així com gaudir de desfilades.El parc també destaca per contractar força treballadors d'origen espanyol. Es tracta de treballadors de temporada, que desenvolupen tasques d'animadors, ballarins, cambrers i dependents. La distància no és un problema: malgrat ser 11.000 quilòmetres lluny de casa, se senten envoltats de. Els preus de les entrades són de 36 euros per als més grans de 18 anys (5.400 iens), i de 30 euros per als més petits.

