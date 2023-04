El dard de Siro López a Josep Pedrerol

El passat 30 de març va sortir publicat, el nou llibre de. El periodista esportiu hi repassa la seva carrera, que l'ha dut darrerament a fer retransmissions a. Entre els temes polèmics que hi tracta, hi ha la seva mala relació amb, però no només: també inclou anècdotes de tota mena, viscudes a programes televisius com ara Punto Pelota i El Chiringuito de Jugones, així com el diari Dicen o Antena 3 Radio.En diverses ocasions, Siro López ha explicat públicament que no manté bona relació amb el president del Real Madrid per, segons apunta, una entrevista que va fer a, periodista veterà, que li va respondre que Florentino Pérez era "el càncer més gran de la història del futbol espanyol". López es queixa que des de llavors l'entorn del president del club merengue no ha ajudat a què tot plegat quedi en un segon terme.Una part d'aquest entorn és Josep Pedrerol, presentador de televisió amb qui Siro López va col·laborar diversos anys. Segons explica també al llibre, va decidir desmarcar-se'n i encetar el seu propi camí per diferents discrepàncies periodístiques. Fins i tot, declara que la relació entre tots dos és "irrecuperable" ja que no li aportaria "res".Amb 67 anys, 44 dels quals treballant de periodista, considera que ha tingut "sort" a la vida. És, al cap i a la fi, la motivació d'aquest llibre, en què assegura tenir "mentalitat jove".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor