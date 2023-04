Un Barça sense idees ni gol empata a zero a Getafe

La Lliga es farà molt llarga.Els blaugrana, encara líders destacats al campionat, han tornat a topar contra la barrera madrilenya, sense cap creativitat al mig del camp, amb molt poca precisió en les jugades mínimament complicades, i sumen un nou partit sense veure porteria. Quan falten nou jornades i 27 punts de disputar, el Barça queda a 11 punts del Madrid i sense expectatives de millorar en el joc en aquest tram final de la competició. Si més no, fins que no tornin els lesionats Pedri, De Jong i Dembele.El partit ha arrencat amb poc ritme. L'àrbitre ha volgut deixar clar el criteri, amb una targeta groga al primer minut per a. El Getafe ha pressionat durant els primers minuts, però després ja s'ha tancat al darrere, a veure venir el Barça. Poc abans del minut 20,s'ha estès a terra, lesionat, i ha hagut de ser substituït per. Els blaugrana, espessos, han tingut la pilota sense crear perill, i els madrilenys han tingut algunes aproximacions de perill, però sense punteria. Abans de la mitja hora de joc, un desplaçament en llarg deha deixat solque ha rematat al pal.Balde ha enganxat el rebuig, però ha tornat a enviar la pilota al pal. Ha estat la primera gran ocasió del conjunt de. El Barça ha tingut alguna ocasió més, sense precisió, davant d'un Getafe que ha signat l'empat des de bon principi. Amb el pas dels minuts, els blaugrana han atacat millor, però sense ocasions clares de perill i amb poca creativitat per part dels jugadors de Xavi, especialment dels migcampistes. Els minuts han anat passant, però el resultat no s'ha mogut.La segona part ha començat igual, amb un Barça poc concentrat, que ha comès errors no forçats. Els blaugrana han tingut una ocasió clara poc abans del primer quart d'hora, amb una bona centrada d'Alba i una rematada de cap deque ha sortit fora per poc. El partit s'ha anat enfangant sense canvis al marcador, poques ganes de jugar per part del conjunt madrileny i moltes imprecisions de l'equip català.Sense idees, a la mitja hora de joc han entrat, per mirar de generar més en atac. Raphinha ha provat una rosca des de la frontal que ha obligat a fer una bona intervenció al porter del Getafe. Els madrilenys tampoc han inquietat la porteria de Ter Stegen durant la segona part, excepte en una ocasió aïllada, fruit d'un error d'Araujo, que ha acabat amb la pilota fora per poc. Quan faltaven pocs minuts per acabar el partit ha entrat, amb poca participació aquesta temporada, per mirar de sacsejar el joc. No ha tingut cap participació destacada.

