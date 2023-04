Un poble català porta 15 anys sense rebre la factura de la llum i ara Endesa vol cobrar-la

Altres notícies que et poden interessar

Fa 15 anys que els veïns del poble d'no paguen la llum perquè encara no han rebut cap factura. El motiu, tal com avança Segre i ha confirmat al'alcalde d'Alt Àneu,, és la fallida de l'empresa que subministrava l'electricitat a aquest nucli. Des d'aleshores, tot i que la llum s'ha continuat proveint, els rebuts no s'han emès, i arareclama que es pagui tot el que s'ha consumit durant aquests anys.Per tal de resoldre aquest conflicte, l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d'Alós i Isil han iniciatamb l'empresa. De moment, però,; Xavier Llena exposa que no tenen una valoració del deute, i assegura que Endesa els en demanava un amb "preus de morosos". "No hi ha res tancat", assenyala.En aquest sentit, explica que l'ajuntament té previst pagar el consum pendent de quatre d'acord amb elque té contractada amb l'. Malgrat la disputa, afirma, l'alcalde, el subministrament no corre perill de tallar-se, ja que "el poble és petit i el consum és molt baix", apunta.A l'espera que es regularitzi la situació, l'EMDdesprés que la licitació quedés deserta en diferents ocasions. Amb aquesta venda, a banda de, tal com afirma Xavier Llena, Alós d'Isil també espera poder saldar part del deute amb Endesa. Així mateix, l'empresa adjudicatària es farà càrrec de la, un cost fins ara assumit per l'administració local.Per la seva banda, i a l'espera que es regularitzi la xarxa de distribució, Endesa també s'ha mostrat disposada a resoldre el conflicte, alhora que. En aquest sentit, des de l'empresa asseguren que es facilitarà el pagament, ja sigui amb fraccionaments com amb ajornaments.

