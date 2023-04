Un incendi a la Catalunya Nord avança cap a l'Alt Empordà

(1/2) Col·laborem amb 9 dotacions terrestres en un incendi forestal a la Catalunya Nord; entre Banyuls i Cervera de la Marenda. Hi hem enviat 5 camions BRP, una unitat del #GRAF, 2 amb #EPAF i un vehicle de comandament. El foc és a tocar del pic de Sant Joan i avança cap al mar. pic.twitter.com/9ZGPLytZuD — Bombers (@bomberscat) April 16, 2023

Ratxes de vent de 100 quilòmetres/hora i l'ambient sec són el millor aliat per un incendi que s'ha declarat aquest diumenge a la, concretament en una zona boscosa entre. Els Bombers nordcatalans han rebut l'avís al migdia i efectius dels Bombers de la Generalitat ja s'hi han desplaçat per donar-hi un cop de mà. La columna de fum és apreciable des del, a l', però també des de, en l'altre sentit.Segons les primeres informacions, l'incendi ha anat avançant peli per ara no hi ha previsió d'extinció immediata, donat que el fort vent impossibilita la implicació dels. En total hi treballen més de cent efectius de Sapeurs-Pompiers.Les estimacions actuals apunten a què el foc hauria cremati que podria afectar la Catalunya sud si no s'atura el seu avanç. D'altra banda, la Gendarmeria francesa ha tallat la carreteraentre Cervera i Banyols de la Marenda, mentre que a l'altra banda de la frontera

