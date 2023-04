Cas Negreira: tot el que ha d'aclarir Joan Laporta

Missatge del president @JoanLaportaFCB abans del Clàssic: "Tenim una gran oportunitat per acostar-nos al nostre objectiu" pic.twitter.com/gL8pvZofsq — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 17, 2023

1. El Barça va comprar àrbitres?

2. Per què tants diners per informes?

3. Algú del club s'ha enriquit?

4. Per què creu que hi ha una campanya contra el Barça?

tenia ganes de parlar, però el seu entorn -i l'equip jurídic del Barça- li van recomanar no fer-ho, per precaució i per si apareixien qüestions comprometedores. El, l'escàndol pels pagaments durant 18 anys a l'exàrbitreper informes arbitrals, ha assetjat el club durant els últims mesos, amb informacions i filtracions a mitjans -sobretot de Madrid, però no només- que han insinuat que el Barça va "comprar" àrbitres a través de Negreira, que entre els anys 1994 i 2018 va ser vicepresident del(CTA). Laporta s'explicarà davant dels socis a través d'una roda de premsa aquest dilluns al matí al Camp Nou.Hi ha qui hi veu una mà negra, per desprestigiar el Barça i posar en dubte els èxits assolits aquests últims anys. Aquesta, de fet, és la tesi de Laporta, que els pocs cops que ha abordat el tema ha denunciat una campanya d'atacs al club. "", va dir el president blaugrana poques hores abans d'un dels últims partits contra el Reial Madrid. Més enllà de si s'han comprat o no favors arbitrals -els indicis recollits fins ara allunyen aquesta possibilitat- i dels possibles interessos a desprestigiar el club, sobre la taula hi ha actuació dubtosa duta a terme durant anys per diverses juntes directives.Laporta s'ha preparat en profunditat la roda de premsa d'aquest dilluns, que hauria d'anar més enllà de denunciar una campanya de desprestigi i per intentar controlar el club. El president haurà de donar explicacions, perquè les conseqüències del cas Negreira per al Barça poden ser judicials, però també esportives, i sobretot de prestigi. El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona investiga des del març la denúncia de la Fiscalia contra el Barça i els expresidents, els exdirectius, i el Barça com a entitat. El Madrid també s'ha personat com a "perjudicat" en aquesta causa. Els fets es remunten a més anys enrere, però en aquest cas ja han prescrit en termes penals.En termes esportius, el president de la Lliga,, s'ha erigit en ariet contra el Barça -les males relacions amb Laporta són un fet, després que el Barça s'hagi posicionat a favor de la Super Lliga- i no ha descartat càstigs contra el club català. De fet, ha arribat a aportar proves a la causa de dubtosa fiabilitat. A Europa, lainvestiga el cas Negreira, que podria desembocar en l'expulsió del Barça de les competicions europees, si queda demostrat que la conducta de l'entitat va contra el codi ètic de l'organisme del futbol europeu. "És una de les situacions més greus que he vist en el futbol", deia fa uns dies el màxim dirigent del futbol continental, Aleksander Ceferin, també enemistat amb el Barça pel suport a la Super Lliga.La Fiscalia sospita que els pagaments del Barça a Negreira per rebre informes arbitrals eren, en realitat, una manera encoberta d'influir sobre els àrbitres. El Barça ho nega. Laporta haurà d'aclarir, més enllà de paraules, si el club va pagar per obtenir favors arbitrals. I si no era per això, per què pagava diners a l'exàrbitre durant tant temps. Negreira, en una de les seves declaracions davant l', va dir que el Barça se sentia perjudicat pel col·lectiu arbitral i l'únic que volia era "neutralitat" i que amb els diners del club blaugrana mai va comprar cap àrbitre. En les seves conclusions,El Barça va pagar un total dea Negreira per informes sobre àrbitres i recomanacions de com actuar durant els partits davant de determinats perfils arbitrals -si convé protestar, si és dialogant, punts forts, febles...-. Laporta haurà d'aclarir l'elevat cost d'aquestes feines. Els informes existeixen, però per què costaven tants diners? Realment eren tan valuosos? Negreira era la millor persona per elaborar aquests informes? No ho podia fer algun treballador del club especialista en el col·lectiu arbitral? És cert que el Barça volia aconseguir neutralitat dels àrbitres? En les darreres setmanes, han sortit a la llum alguns dels informes, en què s'analitzen àrbitres comLa investigació patrimonial de Negreira mostra que no s'ha enriquit malgrat els pagaments del Barça. L'exàrbitre s'ho va gastar tot? O els diners anaven a parar a una tercera persona? En aquest sentit, Laporta haurà d'aclariri els resultats de les investigacions internes que s'han dut a terme. El Barça és un club fiscalitzat, tant pels socis com per les anàlisis econòmiques que es fan, i mai van sortir a la llum irregularitats amb relació als pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, malgrat que han passat diverses juntes directives per la llotja del Camp Nou.Fins ara, Laporta ha mesurat molt les seves paraules.i ha denunciat una campanya de desprestigi contra el Barça, just en un moment en què el club ho té tot de cara per guanyar la lliga, s'ha adjudicat el nou Camp Nou a una empresa turca -no pas a empreses espanyoles- i s'ha donat suport a la Super Lliga. "Volen controlar el club", va dir fa uns dies. En la roda de premsa d'aquest dilluns, en què molt probablement aprofundirà en aquesta línia, el president haurà d'aportar elements que demostrin aquesta guerra bruta,, i anunciar, si s'escau, accions davant les acusacions falses suposadament que ha rebut el club aquests darrers mesos.

