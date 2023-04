The Tyets i «Coti x Coti» potencien la sardana a concerts i discoteques

⭐️ (15/04) Nuevo peak en España para “Coti X Coti” de @thetyets, que ya se sitúa en el #132 con 72.423 reproducciones 💥 pic.twitter.com/jrkdmWkvzk — ♥️ Spotify España Data (@SpainSpotify) April 16, 2023

Arribo tard a casa i la meva filla em demana que li ensenyi a ballar sardanes 😳

Pregunto : i això i ara?

Em respon : He d’anar a un concert dels @thetyets .

Ells han aconseguit amb una cançó el que jo no he pogut en 22 anys….. 😅



Tot un fenòmen!!!#CotixCoti — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 11, 2023

"No en vull saber res": així comença la tornada de, de, que destaca per la seva melodia sardanista. La sardana s'ha apoderat de la música del moment gràcies a aquesta banda de, que fa dos mesos van llançar el seu darrer disc: Èpic solete. Quan sona a discoteques i concerts, no és estrany que grups de joves facin rotllana i practiquin aquesta dansa tradicional catalana i, gràcies a això, s'ha tornat a posar de moda. El Visca! final posa la cirereta a un fenomen que en les darreres setmanes s'hai que ha rebut el reconeixement de laActualment Coti x coti és al lloc 132 dels temes més escoltats a l'Estat, a la plataforma, mentre que la setmana del llançament del disc, el 17 de febrer, va arribar a la desena posició. A causa d'aquest fet, la sardana ha tornat a interessar a part del jovent, que li han perdut la por a una dansa que en les darreres dècades s'havia associat a una franja d'edat. Al desembre, per aquest motiu, rebran el, a Sant Cugat del Vallès, en la categoria d'Iniciatives Renovadores.Per la seva banda, influencers i fins i tot programes de televisió s'han apuntat a ballar aquesta cançó. És el cas de Dulceida i d'altres creadors aFins i tot els polítics s'han adonat del fenomen de The Tyets. "Arribo tard a casa i la meva filla em demana que li ensenyi a ballar sardanes", explica

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor