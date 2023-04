Ponsatí descarta comparèixer davant Llarena: «Tinc altres coses a fer»

L'exconsellera i eurodiputada de Juntsha confirmat quedavant el jutge del Tribunal Suprem (TS),, que l'ha citat a declarar el 24 d'abril com a investigada per presumpta desobediència en l'1-O, perquè, ha assegurat, té "altres coses a fer aquests mateixos dies". En una entrevista a 8 TV ha explicat que ha enviat al comitè jurídic del Parlament Europeu una demanda d'empara i ha afirmat que això és motiu per paralitzar la cita amb Llarena: "En el moment que un cas entra a discussió en aquest comitè s'entén que el procediment hauria d'estar suspès".D'altra banda, ha criticat que el dia que la van detenir elsd'Esquadra, van practicar -textualment- una, i ha considerat que "no va ser un accident, va ser una operació que estava clarament organitzada". Ponsatí, que tornava després de, va ser arrestada després d'una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona en què va denunciar la vulneració sistemàtica de drets fonamentals dels catalans. Es dirigia a l'oficina dels eurodiputats de Junts al Born quan un agent de paisà li va demanar que l'acompanyés.li va dir Ponsatí al mosso que, com a policia judicial, va executar l'ordre de detenció dictada pel jutge Llarena. Després de caminar uns metres per la plaça de la Catedral, l'exconsellera de Junts va entrar al vehicle policial amb el seu advocat,, que la va traslladar a la Ciutat de la Justícia. Hores més tard, va ser deixada en llibertat.

