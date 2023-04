Un català, atrapat en mig del conflicte al Sudan

El conflicte alha patit un nou brot deaquest cap de setmana. És un nou episodi d'un context d'inestabilitat que dura des de fa quatre anys, quan el dictadorva ser derrocat després de 30 anys de mandat. Un català,, es troba atrapat al país i espera que les autoritats noruegues, per a les quals treballa, puguin treure'l aviat.I és que segons ha explicat al programa Via Lliure, de RAC1 , "des de dissabte a la una del migdia, no han parat ni els trets ni els bombardejos. Han estat molt, molt a prop". Ell -l'únic occidental del seu grup- i altres membres delintenten no cridar l'atenció ni fer soroll, per tal de no ser detectats.Tot just aquest analista d'accés humanitari estava a punt de marxar quan va esclatar el conflicte. Hi ha més de mig centenar de morts en els enfrontaments entre l'exèrcit i els paramilitars, que diuen haver pres el control de l'aeroport i del palau presidencial, a, la capital del país. En qualsevol cas, no hi ha ara mateix cap aeroport segur des d'on puguin volar els occidentals. És el cas també de l', que ha fet una crida a aturar les hostilitats i a tornar a les negociacions de pau i iniciar el camí cap a la transició democràtica.Inicialment, Jofre Rocabert tenia una missió de tres setmanes al Sudan, però la guerra el va agafar a, la capital del. La seva intenció de tornar a Barcelona de manera immediata s'ha vist truncada, si bé ha aconseguit mantenir el contacte amb la seva família. Aquest català, de fet, preveu "un enfrontament més llarg i més intens" que en ocasions anteriors. "La situació és molt incerta", admet.

