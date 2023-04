Sánchez demana perdó a les víctimes pels «efectes indesitjats» del «només sí és sí»

"La llei d'habitatge transforma en dret constitucional un problema"

El president del govern espanyol,, ha assegurat que es posarà "solució" alsde la llei del, per la qual cosa ha demanat "a les víctimes". Alhora, ha assenyalat que la reforma s'aprovarà "amb el suport dels grups que estiguin disposats a respectar el cor de llei, però a resoldre jurídicament i tècnica aquests efectes indesitjats" i, si es pot comptar "amb el suport de la dreta per al bé d'una causa feminista, benvingut sigui".En una entrevista publicada al diari El Correo, el president de l'executiu ha defensat la legislació com "una bona llei que situa de nou l'Estat en l'avantguarda del que és la protecció de les víctimes d'agressió sexual". No obstant això, ha reconegut que "efectivament, hi ha hagut un efecte indesitjat", amb lesque ha comportat, que "ni el Poder Executiu ni el Legislatiu van contemplar", però que s'ha de "resoldre".Així, ha subratllat que la proposta plantejada pel Grup Parlamentari Socialista per a la seva reforma és, però, segons ha afegit, cal "donar una resposta que vagi més enllà del punt de vista polític". En tot cas, ha precisat, "si cal demanar perdó a les víctimes, jo els hi demano perdó per les conseqüències indesitjades". Sánchez ha insistit que creu que "cap diputat, fins i tot els que han votat en contra d'aquesta llei, està a favor de rebaixar les penes. Per tant, demano perdó a les víctimes i posarem una solució a aquests efectes perquè és".

D'altra banda, el president de l'executiu estatal ha defensat l'acord aconseguit entorn de la Llei d'Habitatge, ja que permetrà transformar "en un dret constitucional el que per a bona part de la ciutadania, sobretot els joves, és un autèntic problema, com és l'accés a l'habitatge". Respecte a les crítiques per haver-la pactat amb ERC i EH Bildu, el president ha destacat que la pregunta no és per què són els partits nacionalistes els que donen suport als "avanços socials", sinó que "tots" s'hagin aconseguit "amb el PP en contra, malgrat el PP i sense el PP".





La importància de resoldre el conflicte de Podem i Sumar

Preguntat per les diferències entre els seus socis en el govern de coalició, ha defensat "respectar l'autonomia" de Podem i Sumar per "resoldre el problema", tot i que ha reiterat que el seu desig "des d'aquest respecte" és que "les peces encaixin en el puzle". Al seu entendre, "si volem reconstruir tot allò que s'ha trencat durant la dècada de resposta neoliberal a la crisi financera i consolidar els avanços reeixits en benefici de la classe mitjana i treballadora del nostre país, Espanya necessita una dècada de polítiques progressistes". Per això, ha assegurat que li agradaria comptar amb "una majoria més amplia" després de les pròximes eleccions generals per poder tenir "un govern molt més fort".





Davant les crítiques del PP pels acords amb Bildu, ha precisat que "el PSOE no governa amb Bildu i el PP sí que ho fa amb Vox" i ha afegit que als socialistes els "separa un abisme" de la coalició abertzale i no tenen "contemplat, sota cap escenari", governar amb ella. "Una qüestió diferent és que puntualment ens puguem entendre per a avanços socials, com la reforma de les pensions o la llei d'habitatge", ha assenyalat.

Així mateix, ha advertit que existeix "un gran risc que després del 28-M es forminque involucionaran les societats", després dels "canvis" que s'han produït en l'any de presidència d'Alberto Núñez Feijóo. "Han pactat el primer govern de coalició amb la ultradreta a Castella i Lleó; han passat del no a l'abstenció en lai acabem de veure a, que malgrat tenir majoria absoluta, convergeixen amb Vox per perpetrar aquesta agressió", ha carregat el president espanyol.Pel que respecta al, ha destacat que existeix una relació "no només històrica, sinó estratègica" amb la formació que no té amb Bildu. Sánchez també s'ha referit a la demanda de les comunitats del Cantàbric sobre eli ha assenyalat que, "quan els presidents ho diuen, hi ha quelcom de veritat". Ha apuntat que "és cert que durant moltíssim temps ens hem dedicat a parlar del corredor mediterrani, però no sobre el del nord, i crec que és un element, definitori de la competitivitat present i futura". En aquest sentit, ha afirmat, "com a president del govern de l'Estat", que "ens tindran al seu costat i complirem els nostres compromisos".

