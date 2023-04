«L'ibuprofèn em va costar 2 euros, hola?»: la reacció d'una nord-americana a la sanitat pública

s'ha convertit en una plataforma idònia per als immigrants per mantenir el contacte amb la seva cultura d'origen i alhora explicar les seves experiències als seus compatriotes. És el cas de la, una jove delsque el passat 6 d'abril va penjar un vídeo sobre la seva primera vivència en un(CAP), és a dir, el seu primer contacte amb laEl vídeo destaca per la sorpresa que li suposa pagar tan sols 2 euros per un: "Hola?", diu mentre ensenya el paquet. I és que tot i que als Estats Units aquest també sigui un medicament força assequible, en comparació a d'altres, a aquesta usuària de TikTok, que duu tres anys segons assenyala pagant impostos li sembla que és poc en relació al que està acostumada.A banda del seu contacte amb la farmàcia, abans relata com de ràpid la van atendre al CAP i fins i tot assegura -erròniament- que això es deu a què els professionals sanitaris reben el seu sou en base a la quantitat de pacients que són capaços d'atendre.Amb més de 78.000 reproduccions, gairebé 4.000 m'agrada i més de 300 comentaris, el vídeo s'ha fet autènticament. Les reaccions no s'han fet esperar: entre els residents que assenyalen les deficiències del sistema, fins als nord-americans que elogien i demanen copiar-lo per als Estats Units.

