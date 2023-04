Els ciberdelinqüents del Clínic publiquen noves dades robades

Elsque van robar dades de l'Hospitalno s'aturen amb el seu atac i, aquest diumenge, publiquen. A més a més, segons ha avançat RAC1, la vulneració és doble aquest cop, ja que també expliquen als usuaris i usuàries de la dark web com descarregar les dades sense deixar cap rastre. Des del centre mèdic ja esperaven que hi hagués noves filtracions, perquè la mateixa banda així ho va revelar. El que segur no s'haurien pogut imaginar és que fossin un pas més enllà.Tal com ja van informar, les noves publicacions dels ciberdelinqüents tenen a veure ambi amb persones que estan sotmeses a. Amb aquesta nova informació, queda palès que el grup ha aconseguit un nou accés a la web profunda per penjar totes les dades després que elsd'Esquadra bloquegessin la pàgina on inicialment feien les publicacions. En ella, els agents del cos català van comprovar que hi havien penjat més de tres gigues d'informació mèdica robada.L'objectiu de tot plegat és que la Generalitat pagui un. Així ho va explicar el director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, que també va apuntar que "mantindran l'extorsió" fins que es faci la transferència. Cosa que, per altra banda,, tal com va confirmar el mateix Govern. Vista la negativa institucional, la banda criminal s'ha intentat posar en contacte amb l'equip directiu de l'hospital barceloní, però també ells han tancat tots els ponts de comunicació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor