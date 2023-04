Un medicament per a animals, la nova droga que preocupa als Estats Units

Els, un dels països del món amb un major consum de substàncies estupefaents, tenen una nova droga per la qual preocupar-se. Coneguda com a "", és un, un tipus d'analgèsic, que no es recomana administrar a humans i el seu consum pot arribar a causar laLes autoritats sanitàries estatunidenques ja han declarat l'emergència contra la, que és en realitat aquest analgèsic que els seus usuaris s'injecten com a tranquil·litzant. La xilazina és el tercer medicament per a animals que s'acaba popularitzant entre humans, després de lai el, originàriament pensats per a cavalls i elefants, respectivament. El conegut com a "Tranq", doncs, és una substància que serveix per sedar animals i la seva potència, que afecta fins i tot vaques o bous, és el que crida l'atenció dels seus consumidors humans pels seus efectes similars a l'Un dels aspectes que preocupen laés precisament la combinació entre diferents tipus de substàncies amb el "Tranq", ja que el ritme cardíac i la pressió arterial pot arribar a nivells perillosament baixos. Es tracta d'un depressor, doncs, que potencia els efectes d'altres drogues.Popularment l'han anomenat la "" donat que en injectar-se en diferents parts del cos, aquestes parts poden aparentar necrosi, si bé estan fora de perill. La semblança amb la típica imatge cinematogràfica d'un zombi és el que ha dut alguns a qualificar-la d'aquesta manera. Els experts, però, defugen aquest terme, donat que no hi ha indicis que la xilazina pugui provocar uns efectes tan extrems. Això sí: els seus consumidors es poden enfrontar ai altres conseqüències que poden dur a la seva mort.Mentrestant, els investigadors nord-americans treballen en una mena d'antídot que pugui fer front a l'addicció que pateixen els consumidors. A diferència dels, la xilazina no respon a la, que se sol utilitzar per combatre els efectes de les drogues. Per trobar el remei, el govern dels Estats Units reunirà experts nacionals per identificar els enfocaments més prometedors per a l'estabilització clínica, segons va explicar aquesta setmana, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.Per ara, segons el Ministeri de Sanitat espanyol, el "Tranq" no ha arribat a l'Estat. Això sí,

