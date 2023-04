Gairebé 12 anys de presó per intentar tallar-li les mans a la seva exparella

Tot va passar el 26 de desembre de 2020, quan l'agressor, malgrat tenir en vigor una ordre d'allunyament sobre la víctima, va irrompre a casa seva al voltant de les 23:10 de la nit després de colpejar "violentament" la porta i aconseguir derrocar-la, tal com ha relatat la fiscal en el seu escrit d'acusació.El processat es va dirigir aleshores cap al dormitori, on la dona s'havia despertat pels forts sorolls, i "en estat de gran agressivitat, es va dirigir a ella, la va agafar violentament del cabell i la va arrossegar a la força fins al carrer,", detalla la qualificació presentada pel Ministeri Públic.En aquest moment, prossegueix l'escrit d'acusació, l'agressor "amb el propòsit de menyscabar la seva integritat física, i com a expressió de la sevai subjugació sobre ella, servint-se delque portava, va procedir a assestar-li múltiples talls als canells". Per la gravetat de les ferides, la víctima va arribar fins i tot a perdre el coneixement.De fet, la dona va trigar 425 dies a recuperar-se després d'un "tractament medicoquirúrgic d'extrema complexitat i d'una rehabilitació funcional específica durant un temps prolongat" i, ara, presentacom ara la pèrdua de funcionalitat parcial en tots dos braços. Per això, a banda dels gairebé 12 anys de presó, la Fiscalia ha reclamat en el seu escrit que el processat indemnitzi la seva exparella amb un total de; 24.544,88 pels dies de curació de les lesions, 91.702,26 euros per les seqüeles fisiològiques produïdes i 31.883,78 per les conseqüències estètiques.El judici se celebrarà el pròxim 26 d'abril en la Secció 1a de l'Audiència Provincial de, segons ha informat la Fiscalia en nota de premsa.

