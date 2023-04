L'escandalós preu per una fondue a Suïssa es fa viral a la xarxa

Hi haque farien caure de cul a molts i moltes de nosaltres. Els preus desorbitats poden ser resultat de la inflació , que colpeja a tothom, però també de les dinàmiques de cada país. I hi ha territoris on, per descomptat, la vida és molt més cara que a l'Estat. Per això, quan es viatja és tan important informar-se i estar previngut per, en comptes d'anar de restaurants, organitzar algunes escapades amb pícnic perquè surti més econòmic.Doncs bé, a un grup deels ha sortit força car el viatge a, i això, només tenint en compte el preu que van haver de pagar per unade formatge, una de les grans especialitats de la zona. Eren 10 i van decidir visitar un dels restaurants més coneguts per aquest menjar típic. Un d'ells, @charming_quero a, gravava l'experiència i les reaccions dels seus amics en provar aquesta delícia suïssa. Fins aquí, tot bé, fins que es disposaven a marxar de l'establiment i pagar el compte.Les fondues i un parell d'ampolles de vi els van sortir per. Una xifra elevada que ha dividit els usuaris i usuàries de la xarxa social xinesa. El grup, però, s'ho va prendre amb humor. "Tot eren riures fins que...", ha explicat el jove a TikTok. El vídeo, que té milers de reproduccions, s'ha tornat viral a internet. Hi ha persones que es mostren veritablement sorpreses per un preu que consideren "desorbitat" . D'altres, en canvi, han opinat que és una xifraper ser 10 persones i menjar en un país tan ric com Suïssa, on els preus de tot són més elevats que a casa nostra.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor