Tragèdia en un ral·li d'Astúries: moren dos participants després de xocar contra un arbre

Tragèdia en un. Dos participants han mort després que el seu cotxe xoqués contra un arbre, en una etapa que sortia de localitat de Piedrafita i arribava fins a prop de loa localitat de Tineo. Les dues víctimes són, el pilot, iel copilot. El president d'Astúries, Adrián Barbón, ha lamentat els fets i ha enviat un missatge de suport a la família i amics.El vehicle que portaven era un, que ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre en un dels últims trams de la prova. En la prova hi havia 86 vehicles inscrits, segons ha detallat la Ser. La prova d'aquest dissabte era la que donava el tret de sortida al Campionat Regional de Ral·lis del Principat d'Astúries i l'accident ha tingut lloc poc abans de les quatre i mitja de la tarda. La competició s'ha suspès.Els serveis d'emergència s'han traslladat fins al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar la vida de Castrillo i Álvarez. A les set de la tarda, quan estava previst que els pilots arribessin a la meta, s'ha fet una concentració espontània davant de l'ajuntament de Tineo, amb participants, organitzadors i veïns, que ha acabat amb un aplaudiment. Els dos pilots eren conductors veterans del circuit asturià del motor, segons ha informat eldiario.es.

