Alemanya es converteix en un país sense energia atòmica

Els tres últims reactors nuclears que hi havia en actiu as'han apagat aquest dissabte i han convertit el país en un estat lliure d'energia atòmica. La decisió de tancar totes les centrals nuclears es va prendre l'any 2011, quan governava la cancellera, poc després del desastre nuclear que hi va haver aquell mateix any a Fukushima, al Japó, on un terratrèmol i un tsunami van danyar greument una central d'energia atòmica en què almenys va morir una persona.Tot i que estava previst que l'alemanya es fes abans, a finals del 2022 s'ha ajornat fins a l'abril d'aquest 2023 a causa de la guerra a Ucraïna i de les restriccions que impedeixen l'arribada de combustible rus.Es calcula que les centrals d', a Baviera;, a Baden-Württemberg, i, a la Baixa Saxònia, produïen en total un 7% de l'energia alemanya, que ara s'intentarà suplir amb altres fonts, com el gas natural, el carbó i energies renovables. L'aposta per la reducció nuclear a Alemanya contrasta amb la política energètica de la veïna França, on hi ha mig centenar de reactors en funcionament i se n'estan construint de nous.

