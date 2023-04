Matthew McConaughey i Woody Harrelson sospiten que són germans

sospiten que podrien ser germans. Segons ha informat TV3, aquests dos reconeguts actors creuen que comparteixen genètica just quan estrenen una sèrie conjunta. Promoció encoberta o possibilitat real? McConaughey i Harrelson han explicat que van fer números després que la mare del primer digués que "coneixia molt bé" el pare de Harrelson.Tots dos sóni fa uns anys que van començar a especular sobre la possibilitat que fossin germans. "i va fer una pausa carregada de significat, va donar un to especial verb conèixer", explica McConaughey en una entrevista al podcast Let's talk off camera.Coincideix, a més, que el pare de Harrelson estava de permís -era un criminall condemnat per robatori i assassinat, que va morir a la presó el 2007- quan els pares de McConaughey s'estaven divorciant. Els dos actores es porten vuit anys i estan molt units. Els fills de Harrelson tracten McConaughey com si fos el seu tiet i, a vegades, els familiars els confonen.Ara, fins i tot es plantegen fer-se una prova d'ADN per corroborar la seva sospita. "Ho trobo una mica difícil, perquè podria ser que el meu pare no fos el meu pare biològic després de creure-ho durant 53 anys", reconeix McConaughey. Tots dos han aparegut en sèries com True Detective i ara preparen una comèdia, Brother from another mother. Casualitat?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor