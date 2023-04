En Coco, el primer gos diagnosticat d'alcoholisme

Els treballadors de la protectora d'animalsde Plymouth, al Regne Unit, van rebre fa unes setmanes un gos, en, que va ser diagnosticat d'alcoholisme. L'animal, de dos anys, presentava símptomes d'abstinència d'alcohol caní. La protectora ho va compartir a Facebook i va explicar que és la primera vegada que veuen una cosa així.L'animal va necessitar tractament i cures intensives per tirar endavant. Va passar setmanes sedat per reduir el risc d'atacs. Tot apunta que el seu amo deixava ampolles de begudes alcohòliques i el gos en bevia. Ara com ara, en Coco encara no pot ser adoptat per cap família, tot i que avança favorablement.Aquí podeu llegir la seva història:

