Així és la guineu voladora, el ratpenat més gran del món en perill d'extinció

Segur que moltes persones encara no el coneixen. És l'espècie de, s'anomena ratpenat diadema de Filipines o guineu voladora filipina (acerodon jubatus) i pertany a la família dels pteròpodes. Per les seves grans dimensions no passa desapercebut, tampoc a les xarxes socials, però el cert és queper la desforestació dels boscos i a la caça furtiva que pateix per aconseguir la seva carn.Viu, majoritàriament, a les selves tropicals de les Filipines. És fàcil trobar-lo als arbres de fusta dura, al costat de penya-segats o en pendents que són empinades i inaccessibles. Aquest peculiar animal, tot i que també menja altres fruites, flors i nèctar.Físicament, s'assembla a una guineu, per això es coneix popularment l'espècie com a "guineu voladora", només els hi falta la cua. Això sí: tenen el musell llarg i punxegut, unes orelles diminutes i uns enormes ulls., una xifra molt més alta del que fa el seu cos, que oscil·la, de cap a peus, entre els 17 i els 29 centímetres, i pesen aproximadament un quilo.El ratpenat més gran del mónQuan les femelles estan embarassades solen dur la cria -normalment només en neix una, tot i que poden sortir-ne dues- entre 140 i 190 dies a la panxa. Segons els i les expertes, la conservació d'aquesta espècie al planeta és essencial perquè és unaper a molts arbres fruiters de Filipines. I encara que podria semblar un animal nocturn, no ho és. És crepuscular i fa servir la vista, i no l'ecolocalització, per orientar-se en els vols i localitzar menjar. De fet, poden viatjar més de 40 quilòmetres en una sola nit per trobar aliments.Les autoritats de Maitum, a la província filipina de Sarangani, han muntat una campanya per evitar la seva desaparició. A banda d'això, entitats conservacionistes, com ara Bat Conservation International, Wildlife Conservation Society o el Fons Mundial per a la Naturalesa, promouen la seva recuperació.El 2022 a Terra Natura Benidorm (),amb un pes que rondava els 50 grams i una grandària d'uns vuit centímetres. L'equip d'especialistes del parc va alertar aleshores de l'amenaça de supervivència que sofreix l'espècie. I és que tal com demostren dades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, la guineu voladora ha registrat un descens del 30% durant els últims tres lustres.

