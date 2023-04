Per què seure amb les cames encreuades pot ser dolent per la salut

Molta gent acostuma a seure amb les, però això pot causar problemes per a la salut. Segons informa RAC1, que recull un article de The Conversation escrit per Adam Taylor, director del Centre d'Aprenentatge d'Anatomia Clínica de la Universitat de Lancaster, aquesta postura augmenta la desalineació dels malucs i en deixa un més alt que l'altre. També canvia la velocitat de la sang pels vasos sanguinis a les extremitats inferiors, cosa que pot augmentar el risc de coàguls.Les dades indiquen que un 62% de les persones que s'asseuen amb les cames creuades creua la dreta per sobre de l'esquerra; un 26% ho fa a l'inrevés i un 12% no té cap preferència. Aquesta postura també té conseqüències en la pressió arterial, que pot augmentar, cosa que pot malmetre elsCom més temps t'estiguis en aquesta postura, és més probable que hi hagi canvis en la llargada dels músculs i la disposició dels ossos de la. Augmenta també la probabilitat de patir escoliosi i també pot augmentar la producció d'esperma, perquè augmenta la temperatura normal dels testicles.Ara bé, aquesta postura també pot tenir alguns efectesper a algunes persones. Millora l'estabilitat de les articulacions sacroilíaques i també és la postura més habitual per fer ioga o meditació.La conclusió? Seria millor evitar encreuar les cames, però també és cert que molts d'aquests problemes associats a aquesta postura es poden deure a altres elements, com un mode de vida sedentari o l'obesitat. Així, el més recomanable ési dur una vida activa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor