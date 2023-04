Iglesias demana la unitat de l'esquerra amb Sumar tot i els «insults» i «menyspreus»

L'exvicepresident de l'executiu espanyolha defensat que Podem ha de tenir "altura de mires" i, malgrat els "menyspreus" i "insults" que reben de cara al procés de front ampli en l'espai progressista que s'ha obert amb el llançament dede la ministra de Treball, Yolanda Díaz De fet, Iglesias ha sentenciat que és conscient que, però ha instat a "defensar la identitat" del partit que, ha assegurat, continua amb la mà estesa, perquè és necessari per a aquesta unitat, encara que no sempre sigui "fàcil". Així ho ha traslladat durant la seva intervenció en una de les taules de debat, dedicada a la geopolítica internacional, en el marc de la Festa de la Primavera de Podem a Saragossa.La cita arriba marcada per la tensió entre Podem i Sumar després de l'absència dels morats a l'acte de llançament de la candidatura de la també vicepresidenta segona el passat 2 d'abril, després de no subscriure's abans un pacte bàsic i bilateral de confluència amb la seva formació sobre. Iglesias, que en cap moment ha citat Díaz i la seva plataforma o a altres partits, ha entès que hi hagi cert malestar en les bases del partit quan veuen que

