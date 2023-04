Un futbolista de 35 anys s'immola en una manifestació

L'exjugador de l'Union Sportif de Monastir, de 35 anys, ha mort aquest divendres a la Unitat de Grans Cremats de Tunísia tan sols uns dies després d'com a símbol de protesta en serper les autoritats del país.El futbolista, que actualment no estava a les files de cap equip, va denunciar a la policia un comerciant que venia fruita el doble de cara del preu fixat institucionalment. En un sorprenent gir dels esdeveniments, Issaoui va explicar en un vídeo penjat a internet abans de la seva mort que els agents el van acusar de terrorista i, per això, va decidir calar-se foc al davant de la comissaria.Els fets van passar dilluns a la zona de Kairouan. L'atleta va patir. En un primer moment, el van ingressar a l'Hospital de Kairouan, però va haver de ser traslladat ràpidament a Tunísia, on va acabar perdent la vida. "Ja no em queda energia, que l'estat policial sàpiga que la pena s'executarà avui mateix", havia admès en les seves xarxes abans d'executar la dràstica decisió.El seues va fer a la seva ciutat natal, a Haffouz, i es va acabar convertint en una nombrosa. Les forces de seguretat van intervenir fent servir gas lacrimogen per dispersar la multitud, que es manifestava per carregar contra la mort del futbolista, tal com han recollit diversos diaris locals. Mentre esperaven que arribés el fèretre d'Issaoui, es van sentir crits que deien: "Amb la nostra sang i la nostra ànima ens sacrifiquem per tu, Nizar".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor