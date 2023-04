Què és el «condó» USB i com et pot protegir de les infeccions més malicioses

La solució és molt fàcil

Una de les maneres d'introduir infeccions en elsés mitjançant el traspàs de dades a través de ports USB, ja que ofereixen accés directe al dispositiu i possibiliten incloure malware o un altra mena de virus, mitjançant una tècnica coneguda com a, que es pot evitar fàcilment utilitzant unL'ús continuat de dispositius mòbils com smartphones o tauletes fa que, en determinades situacions, sigui necessari carregar lades de qualsevol lloc per continuar tenint-hi accés. Per això, per abastir aquesta demanda establiments públics com hotels, cafeteries, centres comercials o inclús aeroports i transport públic, cada cop posen mésa disposició dels usuaris i usuàries. Aquests ports de càrrega normalment ofereixen una presa de corrent amb una entrada USB i, per poder carregar el dispositiu, l'únic que hem de fer és connectar-lo.No obstant això, elspoden aprofitar aquesta pràctica per expandir malware i virus, ja que la connexió a ports USB, a banda de donar càrrega al dispositiu, també permet el flux de dades entre l'smartphone i el punt de càrrega. En concret, amb el Juice Jacking els delinqüents manipulen aquests punts de càrrega públics i els fan servir com una connexió deper infectar el terminal fent servir malware o inclús robant dades sensibles.En aquest sentit, per evitar donar barra lliure als actors maliciosos, un mètode efectiu és fer servir el preservatiu USB. Bàsicament, és unEs tracta d'un adaptador que serveix de pont entre el mòbil o la tauleta i el port USB, convertint aquest últim en només un punt de càrrega que evita l'intercanvi de dades automàticament.El funcionament és senzill. La connexió USB fa servir principalment quatre cables: dos d'ells es fan servir per traspassar energia, i els altres dos es fan servir per compartir dades, per la qual cosa transmeten arxius de tota mena, inclosos els de malware. Tenint això present, el preservatiu només ens ha de protegir d'aquestes dues connexions per evitar les transferències i que només se'ns carregui el dispositiu.Els preservatius USB són, ja que al mercat hi ha una àmplia varietat de connexions. Un dels seus avantatges és que per la seva mida, són una eina còmoda que es pot transportar fàcilment. Una altra opció a considerar és que molts d'ells són de càrrega ràpida. No obstant això, el més cridaner de tot és el seu preu: depèn de la marca, però hi ha models que es poden comprar perSi no es vol optar per un preservatiu USB, hi ha altres opcions per carregar el mòbil o tauleta fora de casa. Per exemple, tenim les. De la mateixa manera, els smartphones també es poden configurar perquè un cop connectats només acceptin càrrega i es bloquegi automàticament el traspàs de dades. Així i tot, no és segur que aquesta opció eviti que se'ns infecti el dispositiu.Contràriament del que pugui semblar, el Juice Jacking és una pràctica molt utilitzada pels ciberdelinqüents. Fins i totha aconsellat els usuaris evitar fer servir aquestes estacions de càrrega per no tenir infeccions. A més a més, s'ha de tenir en compte que, per la qual cosa si connectes el mòbil infectat a un ordinador, per exemple, li passarem la infecció. Per tot plegat, els condons USB són un mètode de protecció eficaç que hauríem d'emprar més en el nostre dia a dia, segons recomanen els experts.

