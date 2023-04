A presó a un monitor d'equitació acusat d'agredir sexualment set menors

Unha entrat aacusat d'd'edat a Arenys de Munt (Maresme), segona ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN de fonts judicials. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat el presumpte agressor, un home de 38 anys que treballava al Centre Natural Eqüestre l'Espiga, després que dilluns una de les víctimes denunciés el cas i sis noies més s'afegissin a la causa.Les agressions haurien començat el 2016 i s'haurien produït en una caravana situada al centre l'Espiga, però també en un cotxe i a casa de l'acusat. Les víctimes, alumnes del Centre Natural Eqüestre l'Espiga i algunes menors de 14 anys, també denuncien–amb crits i insults- i agressions físiques.El jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar va prendre declaració divendres a l'acusat i va enviar-lo a presó de manera, amb una causa oberta per delicte contra la llibertat sexual a menor de 16 anys. Les set víctimesi que hi ha més alumnes que encara no han fet el pas de denunciar.Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per aclarir les circumstàncies exactes de les agressions, i també per intentar localitzar més possibles víctimes del monitor d'equitació del Centre Eqüestre l'Espiga, situat en un paratge natural al camí de Lourdes.

