El govern espanyol s'obre a estudiar l'acord de claredat d'Aragonès

Millorar el servei i oblidar el traspàs de Rodalies

La ministra de Transports,, ha assenyalat amb relació a l'acord de claredat proposat pel president, que el govern espanyol l'ha d'"estudiar bé" i a partir d'aquí continuar amb el camí de "mantenir el diàleg i els acords" per avançar tot el que es pugui però dins el "marc de la". En declaracions a El Suplement de Catalunya Ràdio, Sánchez ha recalcat que aquest és "el límit" de l'executiu espanyol i ha considerat que ja no hi ha una "situació de conflicte" com la que es va viure fa uns anys.La ministra ha deixat clar que entre Catalunya i l'Estat "es pot parlar de tot", però sempre dins de la Constitució i el seu compliment. No ha volgut pronunciar-se sobre hipòtesis que no estan establertes amb relació a si el diàleg entre governs acabarà desembocant en un referèndum, però en aquest sentit, ha insistit que "amb un acord que estigui recolzat amb la Constitució".Per tot plegat, Sánchez ha apostat perquè els dos governs continuïn parlant de política,i actuacions. La ministra ha opinat que les trobades entre els dos executius s'han d'emmarcar en una "relació normalitzada" i a partir d'aquí treballar per mantenir tots els fòrums que siguin necessaris per avançar en les relacions mútues.​La ministra de Transports també ha posat en qüestió que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya () pogués fer una millor gestió del servei de Rodalies que la que fan actualment Renfe i Adif. Així, ha remarcat que es tracta d'una xarxa que transporta persones i mercaderies en mitjana distància, però també en alta velocitat, i que això "no té res a veure" amb la gestió i operativitat d'FGC.D'aquesta manera, Raquel Sánchez veu "superficial" dir que es faria millor i ha fet valdre la capacitat i experiència que tenen. Finalment, la ministra ha apostat per continuar invertint a millorar Rodalies i ha criticat que la Generalitat no avanci en la signatura del contracte programa que ha de permetre definir "molt millor" el servei, els horaris i les tarifes.

