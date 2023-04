«Eufòria» bat rècord d'audiència entre el públic jove en la gala «del revés»

#Audiències divendres I #EufòriaTV3 (19,6%) arrasa entre els joves (42,3%) i es distancia de "Tu cara me suena" (15,1%) que cau 2 puntshttps://t.co/1xp7NH8rxY — El Món de la Tele (@mondelatele) April 15, 2023

🙃Una de les cançons més complicades que hem fet mai a #EufòriaTV3? Ja us dic jo que sí! 👍Líric, cantant, rapejat... no hi ha res que se li resisteixi a la Carla!💪🏽 Com ho veus?



▶️ Carla: “Per la bona gent", de @grupmanelhttps://t.co/vEc0OqeQwa pic.twitter.com/xfmV7MsmAZ — TV3.cat (@tv3cat) April 14, 2023

🙃En Tomàs ens ha fet ballar amb aquesta versió😜 de "Umbrella" a #EufòriaTV3! 💃🕺Tant de bo, ben aviat, podem usar els paraigües per la pluja i no per les coreos!☔ #tv3cat



▶️Tomàs: "Umbrella", de The Baseballshttps://t.co/XGgqgu06xi pic.twitter.com/krtC2RymoD — TV3.cat (@tv3cat) April 14, 2023

en jan plorant perquè segueix a euforia i no pot anar a l'empordà a estar amb la seva nòvia andrea i estar tranquilet fent-se una birra al sol — juliana (@julianacanet) April 14, 2023

Qui són els vuit participants actuals?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano

, de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Clàudia , de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi.

, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

Aquest divendres el programa musical de TV3,, ha tornat de les vacances de Setmana Santa amb un programa especial, una. Eli l'audiència ha tingut un paper més rellevant que mai per decidir qui continua i qui no la seva trajectòria al talent show. Així, ni l', ni eli la, encara que han fet les seves tradicionals valoracions de les actuacions, no han pogut enviar ningú a la zona de perill.A més a més, aquesta gal·la ha estat doblement especial perquè Eufòria ha batut rècords d'audiència entre els més joves. Les audiències de divendres atorguen al programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () eli aconsegueix, d'aquesta manera, distanciar-se de la competència. Però anem a la teca...El repertori d'aquest cinquè programa ha estat. Els i les concursants han cantat cançons tan mítiques com Hung Up, interpretada per l'Elena; Umbrella, per en Tomàs; I'm Still Standing d'en Carlos i No controles per la Jim. La, com és habitual, també ha tingut cabuda en el programa. Han sonat temes com Per la bona gent, de la mà de la Carla; Som ocells, del Jan, o Fil de llum, interpretada per la Clàudia. Pel que fa a la Sofia, ha interpretat un dels èxits de fa uns mesos,, i l'Alèxia ha recuperat un altre històric, Rise Like a Phoenix.Un cop han cantat tots i totes, s'han obert les votacions, i els cinc més votats pel públic, que han estat l'Alèxia, la Carla, la Jim, el Tomàs i la Clàudia, s'han. Els quatre restants, el Jan, el Carlos, la Sofia i l'Elena, han entrat a la zona de perill. La concursant més votada ha estat l'Alèxia, que ha estat lade la nit.Per la seva banda, el, ha estat l'heroi de la nit. Clara Luna i Jordi Cubino no han afegit cap nom a la zona de perill, sinó que han salvat el concursant que hagi destacat per les segones veus, que ha estat... la! Els coachestambé han salvatEn el tram final de la "gala al revés",i ha conclòs quin dels dos concursants que encara continuaven a la zona de perill se salvava i quin abandonava el programa definitivament. Davant la sorpresa de tothom, han decidit que l'expulsat de la cinquena gal·la sigui en

