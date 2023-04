La tercera és la bona: el Minairó ja està en òrbita

Quan faltaven uns 10 minuts per a les 9:00 del matí d'aquest dissabte (hora catalana), el coet Falcon 9 de la companyia nord-americana-propietat del magnat- s'ha enlairat amb l'aparell català a bord des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia.El llançament s'havia ajornat en dues ocasions –previst per aquest dimecres i divendres- per les. Finalment, el Minairó orbitarà al voltant de 550 quilòmetres de la Terra i passarà per damunt de Catalunya cada cinc dies. El nanosatèl·lit pretén desplegar un "laboratori en òrbita" i servirà per. La missió la gestiona la Fundació i2CAT i la proveeix l'empresa Sateliot.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor