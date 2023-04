La víctima de la violació grupal de Rubí va denunciar tres atacs més dels mateixos agressors

La víctima de la presumptava denunciar tres dels cinc joves que estan en presó provisional alsd'Esquadra per tres agressions sexuals més. Fonts pròximes al cas han detallat que les quatre acusacions totals de la noia s'haurien fet en el mateix moment, tot i que els tres primers atacs s'haurien produït anys enrere, entre el 2021 i el 2022.Les dues primeres violacions involucrarien a dos joves que ja. De fet, un d'ells és qui la va portar, el desembre de l'any passat, a la nau industrial abandonada on es va materialitzar l'agressió sexual en grup sota la proposta d'anar a fumar marihuana. Segons la informació que ha transcendit, la noia és especialment vulnerable perquè té unaEn el lloc de l'últim atac, agents dels Mossos han trobat burilles i un preservatiu brut. Els nois arrestats per aquests fets tenen entrei compten ambpolicials. Per la seva força física, tot i que la víctima va intentar fugir de la nau, no va poder fer res per evitar l'agressió.Tal com recull l'auto,al llarg de tota la recerca, per això el seu testimoni és, a hores d'ara, el que té més pes. Els investigadors, però, també tenen en compte que la seva versió dels fets està corroborada per "diversos elements externs i objectius". Entre d'altres, el jutge encarregat del cas apunta que un dels seus amics va explicaren què es trobava la víctima després de la violació, cosa que també queda palesa en els missatges que es van enviar els dies posteriors.

