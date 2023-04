Macron promulga oficialment la llei de pensions a França

El president de França,, ha promulgat oficialment laproposada pel seu govern, hores després que el Consell Constitucional francès hagi avalat els principals pilars de la polèmica reforma.La promulgació ha estat publicada al voltant de les quatre de la matinada d'aquest dissabte al Diari Oficial del país, que publica totes les normes que entren en vigor. Amb la frase "en el primer paràgraf (de la norma sobre la jubilació), la xifra 62 se substitueix per 64'", França, el punt que més polèmica havia generat en els sindicats.Des de l'Elisi ja s'havia apuntat al fet que només faltava aquesta aprovació del Consell Constitucional per fer el següent pas i que Macron estampés la seva signatura, en un moviment que simbolitza un pas endavant per a l'executiu després deDesprés d'aquest suport del Consell,dimarts, al·legant que no hi haurà diàleg fins que retiri la polèmica reforma, a banda de convocar el que s'espera sigui unal'1 de maig.Aquest divendres marca la 12a jornada de protestes que s'han estès per tot el país i que s'ha saldat en aquest últim dia amb almenys, segons han informat les Forces de Seguretat franceses. Les mobilitzacions es remunten al gener i els sindicats ja havien advertit que continuaran amb elles si no hi ha canvis en alguns dels pilars de la llei, com per exemple l'augment de l'edat de jubilació de 62 a 64 anys.

