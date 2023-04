Mor de meningitis una jove d'Alacant un dia després d'anar al metge

Tragèdia a. Una jove de 18 anys ha mort aquest dijous dedesprés d'anar alel dia abans perquè no es trobava bé, i que l'enviessin a casa. Ara, un jutjat del municipi investiga els fets, tal com ha avançat El Periódico, després que es conegués el resultat de l'i els fets anteriors a la mort.Al voltant de les set del matí d'aquest dijous, la família va donar l'avís al telèfon d'emergències 112. Quan lai unavan arribar al lloc dels fets, però, només es va poder certificar la mort de la noia. En conèixer els fets, es va demanar a la família, als metges i a tothom qui havia compartit espai amb la menor que es mediquessin per evitar unpoc probable.Lade la jove va declarar a la policia que el dia anterior havia portat la seva filla a un centre de salut perquè li feia mal ladel cos i li. La noia va ser atesa, però se la va enviar cap a casa. En aixecar-se al matí, la mateixa mare va descobrir el cos de la seva filla sense vida.

