Més de 6.000 viatgers i 13 restaurants: així és el nou creuer de gas a Barcelona

Enmig del debat sobre el paper dels-ja en el marc de la precampanya electoral per als comicis municipals del pròxim 28 de maig, aquest divendres ha atracat alun nou creuer de gas, amb capacitat per a més de 6.000 passatgers, 333 metres d'eslora i una sèrie de característiques que el fan un model inèdit.I és que elcompta amb sis piscines, 13 jacuzzis, 13 restaurants, una discoteca, un teatre, un gimnàs i, per fer-ho encara tot més gran, unde 74 metres que és el més llarg que hi ha al mar sense que el seu destí sigui l'aigua. Per tant, és intern i el seu camí es fa sobre terra.El vaixell de grans dimensions ha sortit per primer cop del Port de Barcelona aquest divendres. Ho farà en aquest últim dia feiner cada setmana i portarà els seus viatgers pel mar, visitant algunes de les ciutats més encantadores de la costa com. La previsió és transportar unes 300.000 persones aquest any.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor