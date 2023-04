#Bomberscat treballem amb 9🚒 en l'incendi d'un camió a l'AP-7, a Vilafranca del Penedès (avís 17.25h). El camió transporta tèxtil i el foc ha agafat vegetació dels marges. Per ara, la via segueix tallada i treballarem amb una retroexcavadora la retirada de la càrrega https://t.co/aCu1TnpxIN pic.twitter.com/DLjOebgSA4 — Bombers (@bomberscat) April 14, 2023

Problemes aquest divendres a l'. La via més concorreguda del país es troba tallada a l'altura deen els dos sentits de la marxa per l'incendi d'un camió avariat. Les retencions són de 13 quilòmetres en direcciói de 7 anant cap aElstreballen amb deu dotacions al lloc dels fets. Tal com han informat, es tracta d'un vehicle que transporta tèxtil i el foc ha agafat vegetació dels marges de la carretera. També s'ha desplaçat una retroexcavadora per poder retirar la càrrega del camió.

