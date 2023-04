​Torna el Sant Jordi Musical amb més de nou hores seguides d'actuacions

22 artistes i grups

Gastronomia per a tots els gustos

El Sant Jordi Musical ja s'ha convertit en un clàssic de la diada del llibre i la rosa a. L'acollirà fins aamb alguns dels grans referents del panorama català. Però també amb propostes gastronòmiques d’autor de foodtrucks locals, així com un market de llibres, vinils, roses i detalls fets a mà de temàtica de Sant Jordi.Un total de 22 artistes i grups actuaran en directe, des de les, als tres escenaris delde Barcelona. Destaquen, entre altres, Sergi Carbonell, Koers, Siderland i Grauwi + Marta Cascales .També serà un bon moment per escoltar en directe les noves cançons de, finalista d'Eufòria i que recentment ha publicat el seu nou disc Entre fluids, així com els nous temes de, que el març passat va estrenar el seu nou àlbum Contes de les Quatre Estacions.Més de nou hores de música sense interrupcions que es complementaran amb less −tant d’artistes i bandes que hi actuaran com d’altres vinguts expressament per signar els seus treballs−, com La Pegatina, Selva Nua, Pau Brugada, La Marta Rius o Júlia Blum, entre molts altres. Consulta aquí la programació musical completa (pdf)Laserà un altre dels punts forts del Sant Jordi Musical. Totes aquelles persones que visitin l’Antiga Fàbrica trobaran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques, amb opcions veggies i sense gluten, ideals per acompanyar qualsevol de les cerveses de Damm. S’hi podrà degustar, per exemple, les milaneses de Chalito, la cuina mexicana de Corazón de Ágave, els entrepans d’autor d’El Mercader, les hamburgueses de Fileteando, les creps dolces i salades de Maria una Crep o el lluç fresc arrebossat amb tempura fumada i patates fregides de The Fish&Chips Shop.Tampoc hi faltaran els, uns dels grans protagonistes de la diada de Sant Jordi. És per això que s'habilitarà un−aquests darrers de segona mà− a càrrec de Quarentena Ediciones i El Tocadiscos.A més,com la Fundació Amics de la Gent Gran, l’Associació Diversitat Funcional d'Osona (ADFO), l’Associació SaóPrat, la Fundació Finestrelles, la Fundació Portolà, la Fundació Roure, la Fundació Rubricatus i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona estaran representades a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm a través de la−tant naturals com fetes a mà−, així com d’altres articles de temàtica de Sant Jordi. Els beneficis obtinguts de la seva venda es destinaran al, per donar resposta a les creixents necessitats de la població en situació de vulnerabilitat i de pobresa sostinguda, en un context marcat per l’increment mantingut dels preus de béns i serveis bàsics.Damm també ha organitzat una recollida de llibres entre col·laboradors i col·laboradores de la companyia en el marc de la−impulsada per la Fundació Servei Solidari-, els beneficis de la venda dels quals es destinaran a programes d’alfabetització de persones en risc d’exclusió social.

