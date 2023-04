Robatori de 75.000 euros amb el truc de la roda punxada: en què consisteix?

Elshan detingut tres homes, de 19, 24 i 53 anys, per sostreure 75.000 euros a un ciutadà estranger a l'(Alt Empordà) amb el truc de la roda punxada. Els fets van passar al migdia quan un vehicle es va posar davant del de la víctima que circulava per l'autopista direcciófins a fer-lo parar al voral. Un cop aturat, un dels ocupants va baixar, es va dirigir cap a l'home i li va indicar que anés a mirar la roda del darrere, indicant-li que estava punxada.Quan va adonar-se que es tractava d'un engany, l'autor ja havia fugit. Aleshores, va comprovar que li havien sostret una, que duia al seient de l’acompanyant, amb els diners i diversa. La mateixa víctima els va intentar seguir i va observar com un altre vehicle es posava al costat del delsi es passaven els. Tot seguit, van fugir a gran velocitat.Immediatament, es va muntar un dispositiu que va permetre comprovar que els tres lladres havien abandonat el vehicle a la sortida 3 de l’i fugit a peu. Poc després se’ls va localitzar i detenir aal costat d’un riu. La investigació continua oberta per tal d’identificar i detenir els còmplices que van fugir amb els diners sostrets. Els arrestats, amb antecedents per fets similars, han passat a disposició judicial aquest divendres. Els Mossos els atribueixen un delicte de furt.

