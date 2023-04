Jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Barcelona

Noves escoles bressol municipals

Preinscripció

Més informació

AMB EL SUPORT DE

Des deli fins al, indran lloc lesa lesper al curs 2023-2024. Es desenvoluparan dei també es convocaranAmb relació a les(EBM Can Rosés i EBM Teixonera) i les dues escoles que es traslladen, s’amplien i canvien de nom (Esquitx serà l’EBM Pere Calafell i Trinitat Nova serà l’EBM Torre del Rellotge), es faran sessions informatives específiques., districte a districte, sobre la modalitat de les jornades de portes obertes i les dates, horaris i formats es pot consultar aquí . I la llista detallada de les escoles bressol municipals que estaran obertes el curs 2023-2024, amb l’enllaç al web de cada escola, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon, es pot consultar aquí El pròxim curs es posaran en marxa: l’EBM Can Rosés (districte de les Corts) i l’EBM Teixonera (districte d’Horta-Guinardó).També es: l’Esquitx es trasllada i passarà a ser l’EBM Pere Calafell (districte de Sant Martí) i la Trinitat Nova es trasllada i passarà a ser l’EBM Torre del Rellotge (districte de Nou Barris).El cursla xarxa municipal d’escoles bressol estarà formada per un total de, gestionats per l’ Institut d’Educació Municipal de Barcelona La presentació de la sol·licitud dees farà de manera telemàtica des del, ambdós inclosos. En casos excepcionals, durant les mateixes dates, les famílies podran presentar la sol·licitud de preinscripció presencialment, sempre amb cita prèvia, que cal sol·licitar posant-se en contacte amb l’escola triada com a primera opció. Llista d'escoles bressol municipals (curs 2023-2024)

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor