Què vol dir «la primavera, la sang altera»?

Ara que la primavera ja ha arribat, i com a conseqüència hem donat la benvinguda a la calor, és molt comú sentir la frase "". Això s'atribueix a l'estat d'ànim de les persones que, durant aquesta època de l'any, es diu que pateix una alteració. El compte d'Instagram que divulga la ciència en català @expli.cat ha donat les claus científiques d'aquest fenomen. Tal com argumenten, "l'augment de les hores de sol definitivament té unsobre el nostre rellotge intern, és a dir, el".Aquests canvis poden "incrementar la producció de, dos neurotransmissors associats al plaer i a l'afecció positiva", comenta. Per aquest motiu és habitual sentir-se més estimulats i, per consegüent, escoltar la coneguda frase. Ara bé, el canvi en el nostre comportament també té efectes negatius, com per exemple l'augment d'accidents de trànsit. Eltambé és temut pels, sobretot aquest any.Sigui com sigui, la frase "la primavera, la sang altera" té unaal darrere i, per tant, s'ha demostrat que el canvi d'estat anímic de les persones en aquesta època de l'any no és cap mite ni només una frase feta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor