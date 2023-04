La Patum fa el salt a la realitat virtual

La divulgació cultural passa per la tecnologia

Laha fet el salt a la. A través d'uns vídeos del berguedà, gravats en 360, una empresa tecnològica ha adaptat el contingut per crear una experiència immersiva a la festa berguedana mitjançant unes ulleres de realitat virtual. La proposta ha estat impulsada per part de l'del Berguedà (ADB), en col·laboració amb l'dei el Consell Municipal de la Patum (abans conegut com a Patronat de la Patum) i es podrà gaudir fins aquest diumenge alque s'està desenvolupant a l'antiga fàbrica dede Gironella."El resultat és brutal:i participes en ella en directe", ha valorat, després de fer alguns dels salts disponibles, el president del Consell Comarcal del Berguedà (CCB),, que ha avançat que aquesta prova pilot "obre un ventall de possibilitats molt gran" de cara a l'ús d'aquesta tecnologia per a la divulgació cultural. "ens ha servit d'excusa per tenir l'eina, i el que és interessant és que ja pot caminar", ha valorat per la seva banda el president de l'ADB,Amb més cautela s'ho ha mirat l'alcalde de Berga,, que tot i celebrar l'ús que se li pot dotar a l'aplicatiu, no s'ha mostrat partidari ni d'explotar-lo ni de difondre'l obertament. "La Patum és de la humanitat, però és de Berga. Cal anar amb peus de plom de cara al fet que vagi pel món", ha declarat Sànchez, que ha incidit que "".En tot cas, l'Ajuntament de Berga aprofitarà aquest recurs el mes de juny, ja que en coincidència de la celebració de la Patum,i els vídeos per tal de donar una oferta més completa als visitants. "Els locals tenim una litúrgia molt marcada per Patum, però els que venen de fora no. Amb l'exposició els", ha detallat l'alcalde.En el que han coincidit tots els presents és en la importància de l'ús de la tecnologia, i en aquest cas de la realitat virtual, per a la millor divulgació i promoció del patrimoni cultural. "La immersió és el futur de la divulgació cultural, i", ha compartit la consellera de Polítiques digitals del CCB,, que ha incidit que els recursos com les ulleres de realitat virtual "són una bona manera de". En la mateixa línia, Vall ha remarcat que durant la jornada d'avui, en la qual els visitants de l'UP! Berguedà han estat alumnes de 5è i 6è de Primària, ha servit per "ensenyar que les ulleres, més enllà de per jugar,".En aquest sentit, l'alcalde de Berga ha asseverat quei, més enllà de les ulleres, ha plantejat una sala que permeti una experiència encara més real i palpable, amb la incorporació d'altres sentits com l'oïda i l'olfacte. Així, ha conclòs que "és un dia important per l'Agència i per Berga, perquè es fa aquesta prova pilot i obre la porta a què vagi creixent". L'aplicatiu s'ha fet realitat a través d'una inversió de vora 3.000 euros que ha assumit el Consell Comarcal del Berguedà, i a partir de la cessió dels vídeos que ha fet Gerard Esteban. Es tracta d'un dels recursos disponibles al Festival UP! Berguedà, i

