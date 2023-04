L'alcalde de Varsòvia, premi a la Construcció Europa del Cercle d'Economia

Elha atorgat el, alcalde de Varsòvia, per la seva tasca en l'acollida de refugiats, el suport als drets de les minories i la defensa de l'. L'entitat ha explicat també aquest reconeixement com un homenatge al paper de les ciutats d'Europa, i de Polònia en particular, a l'hora d'acollir els milions deque han fugit del seupaís d'origen arran de la invasió de Rússia.des del 2018, Rafal Trzaskowski és un dels dirigents polítics que més s'han destacat en l'oposició a les polítiques ultraconservadores de l'actual govern polonès del partit Llei i Justícia. El 2019, junt amb els seus alcaldes de les ciutats de l'anomenat, (Praga, Budapest i Bratislava), va subscriure un manifest per denunciar eldels seus respectius governs i advocar per un “pacte de ciutats lliures”. Amb la guerra a Ucraïna i l’èxode de població que ha provocat la invasió russa, Trzaskowski s’ha mostrat favorable a l’acollida de refugiats i al suport de les polítiques posades en marxa des de la Unió Europea. Sota el mandat de Trzaskowski, Varsòvia ha acollit més derefugiats ucraïnesos, el que equival a prop d’un 20% de la seva població.Rafal Trzaskowski va ser el candidat del partit-que va ser liderat per- a les eleccions presidencials poloneses del 2020, on va obtenir el 49% dels vots en la segona volta., president del Cercle d’Economia, ha remarcat "el paper clau que han jugat les ciutats poloneses en l’acollida de més d’un milió de refugiats ucraïnesos que han fugit del seu país. Ciutats com Varsòvia o Cracòvia han ajudat de forma decisiva en la gestió eficaç i solidària d’aquesta crisi humanitària".El lliurament del guardó a Rafal Trzaskowski tindrà lloc durant la Reunió Cercle d’Economia, que se celebrarà els pròxims dies 29, 30 i 31 de maig a l’hotel W de Barcelona. Amb anterioritat, van rebre el guardó l'exprimer ministre italià i expresident del Banc Central Europeui l'actual presidenta de la Comissió Europea,

