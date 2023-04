Ayuso es rebota contra la llei d'habitatge: «Decideix l'entorn d'ETA»

es rebota contra la nova llei d'habitatge . La presidenta de la Comunitat de Madrid ha afirmat que fruit de l'acord del govern espanyol ambper a l'aprovació de la nova norma "l'entorn polític d'decidirà sobre l'habitatge de tots" els espanyols.Segons Ayuso, el seu executiu recorrerà la llei als tribunals si afecta les seves, i la intervenció de mercat portarà"a lamés absoluta". Topar el preu del lloguer de l'habitatge, segons Ayuso, només servirà per "disparar-ne el preu", perquè "es contrau l'oferta, es disparen els preus i s'espanta les empreses".Preguntada per si aplicarà el topall de preus a la, ha afirmat que ella "haurà de fer el que correspongui d'acord amb les seves competències", però "no permetrà que s'empobreixi Espanya massivament". Per tant, descarta no aplicar la nova norma un cop entri en vigor.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor