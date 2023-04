Barcelona avança la precampanya forestal per la sequera

Ús de drons

Simulacre d'incendi dels Bombers de Barcelona a Collserola. Foto: Ajuntament de Barcelona

Accions de divulgació amb el veïnat

Com podem protegir-nos dels incendis forestals?

Activitat forestal 2022

El Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) va començar el dissabtela, que s’avança dues setmanes per la situació forestal a la, amb una vegetació sotmesa a un fort estrès hídric i baixa humitat a causa de la. A mitjan maig entrarà en funcionament eli es preveu que laAmb la precampanya s’activen les, i es despleguen diferents equips per la superfície del parc que pertany a la ciutat de Barcelona (districtes de les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris).Aquests equips fan dos recorreguts diaris en horari de matí i tarda amb elssegüents:de l’entorn forestal de Collserola i familiaritzar-se amb la cartografia operativa.de la zona per a l’acció operativa dels bombers i bomberes (punts d’accés al massís, punts d’emplaçament de vehicles, carenes, barrancs, etc.).dels bombers i bomberes en cas d’incendi i donar-hi solució.A mitjan maig entrarà en funcionament el Parc de Vallvidrera, que, a més,i d’efectius per assegurar un accés ràpid a la zona forestal i actuar amb celeritat en cas d’incendi. Lai estarà activa fins a mitjan setembre.El cos de Bombers de Barcelona disposa des de l’any passat de(drons), que permeten disposar d’imatges zenitals tant en situacions d’emergències (incendis forestals, per exemple), com en tasques de prevenció, ja que aporten un plus de seguretat als intervinents i faciliten la presa de decisions.Aquests aparells disposen de, i el visionament de les imatges, que en cap cas queden enregistrades, es fa sempre en temps real.Està previst que l’equip de Bombers faci recorreguts deals veïns i veïnes de la zona per explicar com cal actuar en cas d’incendi forestal i com cal mantenir les cases i els entorns per disminuir la vulnerabilitat en cas d’incendi.En aquest sentit, tal com es va fer, per primera vegada, l’any passat, eles farà unper posar en comú la resposta operativa en cas que es produeixi un incendi d’aquest tipus i visibilitzar la importància de la prevenció i la coordinació dels cossos actuants amb el veïnat dels barris. En el simulacre hi participaran els responsables dels plans d’autoprotecció dels barris de muntanya, la Guàrdia Urbana i el Consorci de Collserola.D’altra banda, al llarg de tot l’any s’han fetd’incendis forestals als diferents districtes de la ciutat, sobretot als territoris considerats de muntanya.En els mesos de més calor cal la màxima precaució i col·laboració de la ciutadania. Des delestà prohibit realitzar treballs forestals o cap actuació que pugui generar guspires a. Això inclou la prohibició de cremar residus i fer barbacoes.Recordeu! Si us trobeu davant un incendi forestal,i faciliteu tota la informació possible. A més, si disposeu de l’aplicació mòbil My112, us podran localitzar a través de la trucada.Durant la campanya forestal de l’any passat es van produira l’àmbit de Collserola que pertany al terme municipal de Barcelona. Això va provocar al voltant de

