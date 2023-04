ERC s'erigeix en «true reds» a Santa Coloma per apartar el PSC del cinturó roig

Més escoles bressol i inversió "inèdita" en ocupació

ERC és "negociar i aconseguir"

Vilalta avisa que el temps del PSC s'acaba

té dipositades moltes esperances en fer un bon resultat que pugui fer ombra al PSC al cinturó metropolità. Això explica el nomenament de, home fort dels republicans al Congrés, com a candidat a Santa Coloma de Gramenet , feu socialista, i els esforços que el partit està destinant a fer una bona campanya de cara a les eleccions municipals. Aquest dijous, part de la plana major de la formació ha fet costat a l'alcaldable republicà en un acte a l', a tocar del parc de Can Zam i del Besòs, per remarcar que "el temps del color vermell a tot el cinturó metropolità s'està acabant".Acompanyat del president d'ERC,, i de la secretària general adjunta i portaveu,, l'alcaldable Rufián ha arribat deu minuts abans de l'hora, temps per saludar i fotografiar-se amb les desenes de persones que han omplert més de mitja entrada de l'auditori de l'institut. En la seva intervenció, Junqueras ha erigit ERC com els true reds, els true labours, i l'únic partit capaç d'apartar el PSC del cinturó roig, començant per Santa Coloma de Gramenet. "El cinturó roig l'encarna el groc d'ERC, no el PSC", ha dit Junqueras, que ha demanat el suport ciutadà als principals feus socialistes de l'àrea metropolitana. "Hem de guanyar al Besòs i al Llobregat", ha reivindicat.Gabriel Rufián, rebut amb una ovació, ha criticat CiU i PSC, que han guanyat durant dècades i "pensen que el país i les ciutats són seves". "En aquestes municipals ens enfrontem a un règim: el PSOE i Núria Parlon governen des de fa 32 i 14 anys", ha afirmat, i ha assegurat que governar durant tant de temps és "tòxic". A més, ha assegurat que, per a Parlon, Santa Coloma és un "premi de consolació", perquè n'ha intentat fugir "164 vegades". Segons Rufián, el PSC ja no existeix, per això s'ha referit durant tota la seva intervenció al partit com a PSOE, i ha recordat que "l'última brillantor" socialista va ser Ernest Maragall, que ara opta a l'alcaldia de Barcelona de la mà d'ERC.El candidat, que s'ha emocionat quan ha parlat de la seva àvia malalta, ha instat els votants del PSC, de Junts i de Podem al cinturó metropolità a votar ERC, perquè és un partit "catalanista, independentista, valent, demòcrata i útil" per a la gent. En aquest sentit, ha avisat que el català no és "patrimoni de l'independentisme" i deixat clar que l'única bandera que tindrà serà la de l'Ajuntament de Santa Coloma. Per això, ha presentat una bateria de propostes si guanya les eleccions, centrades especialment en tres àmbits: escola, família i feina. Tres elements que, ha afirmat Rufián, uneixen la gran majoria de persones "tinguin la bandera que tinguin".El candidat d'ERC ha promès tres escoles bressol en punts estratègics de la ciutat com són Fondo, Centre i Singuerlín, també millorar i ampliar totes les instal·lacions de totes les escoles i instituts, i 800.000 euros a reforçar l'anglès a cada escola. En el bloc de famílies, Rufián ha promès una segona residència, set milions d'euros en habitatge, 500 pisos de lloguer social per a joves, 40 nous policies localis i polítiques fer garantir tornades segures a casa a la nit, amb més transport públic, vigilància i il·luminació. "Som un partit d'ordre... republicà; no tenim complexos per gestionar la seguretat i la policia del segle XXI", ha deixat clar.Rufián també ha promès duplicar la inversió en plans d'ocupació fins als 7 milions d'euros, que juntament amb la inversió de la Generalitat suposarà una xifra "inèdita", ha dit, de 14 milions d'euros. En aquest àmbit, també ha promès potenciar el polígon de Bosc Nord i una amnistia fiscal als impostos de l'ajuntament durant cinc anys per qui vulgui muntar un negoci a la ciutat. Segons Rufián, escola, família i feina són els tres pilars que uneixen la majoria de la població, encara que no comparteixi els símbols com la bandera, l'himne o la llengua catalana. "Hem de parlar dels problemes que compartim", ha dit.El dia que s'ha tancat un acord per aprovar una llei d'habitatge a l'Estat , ERC ha tret pit de la seva feina a Madrid per "ser útils a la gent". "ERC és negociar i aconseguir", ha reivindicat Rufián, que ha afirmat que l'habitatge "és un dret i no un negoci". "Ningú ha de pagar mai més un zulo a preu d'un palau", ha afegit. També ha recordat que s'han aconseguit els indults, la reforma del codi penal, ajudes per salvar la vida de persones durant la pandèmia, una llei d'infància, la llei del "només sí és sí", la llei de l'eutanàsia, o diverses comissions d'investigació contra corruptes. "No som responsables de les decisions del PSOE, som responsables de les rectificacions del PSOE", ha defensat.La secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, ha reivindicat els "valors republicans", la lluita contra la corrupció i una manera "diferent" de fer les coses, que fugin de "l'individualisme i els interessos particulars" i estigui "al servei de tothom". Vilalta ha advertit a Núria Parlon i al PSC que el seu temps de poder a l'àrea metropolitana "s'acaba" i que l'alternativa passa per ERC i per Rufián, que "li parla clar al PSOE des del cor de la bèstia des del front de Madrid". "El temps que el PSC podia fer i desfer a l'arc metropolità s'està acabant", ha afirmat Vilalta, i manllevant l'eslògan socialista del "fets, no paraules", ha dit que el PSC de Parlon "ni fets, ni paraules".Vilalta ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat i les iniciatives que el Govern d'Aragonès ha tirat endavant. "Tenim una manera diferent de fer les coses, sense individualisme ni interessos particulars, sinó al servei de tothom", ha afirmat la dirigent republicana, que ha reivindicat també l'ètica i l'honestedat, així com la lluita contra la corrupció. En un moment en què el cas Borràs amenaça d'enverinar el camí cap a les eleccions, Vilalta ha reivindicat la històrica d'ERC sense casos de corrupció.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor