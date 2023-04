Detecten airbags defectuosos en 300.000 cotxes venuts a l'Estat

Cotxes d'Audi afectats

Audi A4, S4, A4 Cabriolet, S4 Cabriolet, RS4, RS4 Cabriolet, Audi A6, S6, A6 Allroad Quattro y RS6 fabricats entre el 23 de febrer de 2004 i agost de 2011.

Audi A5, Q5, Q5 Hybrid, SQ5 TDI, SQ5 TDI plus fabricats entre el 13 de setembre de 2008 i el 26 de novembre de 2012.

TTS Coupé, TT Coupé, TTS Roadster, TT Roadster, TT RS Coupé, TT RS Roadster, R8 Coupé, R8 Spyder fabricats entre el 3 de setembre de 2014 i l'11 de febrer 2017.

Cotxes de BMW afectats

BMW1, BMW 2, BMW 2 Active Tourer/Gran Tourer, BMW 3, BMW 4, BMW 5, BMW 6, BMW X1, X3, X4, X5, X6, BMW M2, M3, M4, X5M fabricats entre febrer de 2012 i desembre de 2014.

Cotxes de Skoda afectats

Skoda Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia III, Rapid, Yeti, Kodiaq, Octavia III, Superb II, Superb III fabricats entre l'1 de juny de 2012 i el 15 de desembre de 2017.

Alerta per un problema de seguretat envenuts a l'. El sistema d'alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de laha detectat fallides de seguretat en elsde la marca, i que afecta diferents vehicles de les marquesEl producte seria defectuós perquè pot deteriorar-se amb el pas dels anys, deixant anar fragments durant el procés d'inflament. Això podria implicar lesions no previstes als ocupants d'un vehicle en cas de patir un. L'estimació de l'(OCU) ha detallat els models dels 300.000 cotxes que tenen instal·lat aquest airbag.Segons explica l', les tres marques haurien de posar-se ende manera progressiva amb els propietaris d'aquests vehicles per solucionar-los el problema de seguretat. Aquesta, com que és culpa del fabricants, s'ha d'efectuar de manera gratuïta i tan bon punt sigui possible. De totes maneres, la mateixa entitat recomana posar-se en contacte amb elde les marques per preguntar si es troba entre els afectats.

