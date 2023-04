Intenta denunciar un cas de discriminació lingüística i la multen amb 500 euros

Una veïna dedenuncia que lal'ha menystingut quan ha reclamat el seu dret a ser atesa en. Els fets es remunten a desembre de 2021, quan la dona va demanar ajuda després que en un establiment li exigissin que parlés eni li van negar el full de reclamacions. Segons el seu relat, la Policia Local no la va atendre i li va suggerir que parlés en castellà.Posteriorment, a comissaria, la dona explica que l'agent que la va atendre la va escridassar, en castellà, i va amenaçar de multar-la. Ara, després de diversos processos, l'l'ha acabat multant amb 500 euros peri obstrucció dels serveis públics. Es dona el cas que les imatges de seguretat de la comissaria s'han esborrat.L'endemà dels fets, la dona explica que ja va reclamar a l'Oficina Municipal d'de l'Ajuntament de Mataró que es conservessin les imatges de les càmeres de la comissaria per poder denunciar el cas, però no ha estat així. Davant d'això, ara ha presentat un recurs extraordinari per anul·lar la sanció.El cas ha arribat també a mans de, que considera "injustificable" que l'Ajuntament mantingui les multes. L'entitat entén que els agents que van estar implicats en el cas van "vulnerar el dret lingüístic" de la dona, així com el Reglament per a l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Mataró, a més d'actuar "des d'una perspectiva ideològica".El consistori de la capital delno s'ha pronunciat sobre el cas a l'espera, diu, de recuperar l'expedient de l'actuació i la sentència judicial que va servir per absoldre l'agent contra qui la dona va presentar una denúncia per la seva actuació.

