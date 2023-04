Trenta anys d'«Enderrock»: número doble, nou disseny i un cicle de concerts

El «trencaclosques» del disseny

Com devia ser fer 30 anys, ara fa 30 anys? Hi ha coses que han canviat: llavors, també es deixava de ser jove, però potser es podia deixar de viure com si s’ho fos, havent de compartir lloguer. D’altres no han canviat tant: llavors, en els cercles musicals, era habitual que la sobretaula del dinar d’aniversari girés al voltant del que es considera cultura catalana: si Sopa de Cabra –o "Sopa de venuts"– en castellà ho era i, darrerament, sobre siés o no elit catalana. Això sí, sempre articulats per, que aquest 2023 celebra lesAquest divendres han anunciat que ho faran amb un canvi de disseny, un cicle de concerts i un número doble ambcom a protagonista.Enderrock va publicar el primer número el 1993, peramb la voluntat de glossar l’actualitat musical catalana. Des de llavors, són. Del primer al darrer hi ha hagut canvis: "Som una mica més calbs que quan vam començar", ha valorat el seu director,, a l’acte de presentació dels 30 anys al. Per Gendrau la trajectòria de la revista es defineix pel risc, com si fos la d’un corredor de muntanya: "Fer periodisme musical en aquest país és com caminar per una corda fluixa, al límit del perill i gairebé sense xarxa de seguretat", ha dit.Aquest mes es publicarà unde les tres dècades, amb Sílvia Pérez Cruz com a protagonista. El 21 d’abril l’artista empordanesa presenta nou àlbum, ordenat en cinc moviments (cinc etapes de la vida) cadascun identificats amb un color. La cantant ha fet una actuació en directe, un petit tast del nou disc. Cruz és una de les referents catalanes projectades a l’estranger i lliga amb el fil conductor de la revistaque analitza l’impacte dels artistes catalans més enllà dels Països Catalans. També s’hi ha recollit l’opinió dei l’elaboració d’un calendari d’efemèrides. "Les cultures es construeixen amb la memòria", ha recordat Gendrau.Enderrock s’ha fet un espai en la memòria de diverses generacions d’artistes catalans. Des de l’onada del “a la generació del. La cantautorapertany al grup que l’ha llegit des del primer número. Castellà compara la revista amb el baix, de presència desapercebuda, però imprescindible perquè la resta d’instruments puguin sonar bé. “Com seria la música en català sense la revista?”, ha valorat la cantautora a l’acte. També hi han intervingut artistes com, que va néixer el mateix any que la revista, o. Totes dues han explicat la publicació.Juntament amb la publicació del número especial, Enderrock aprofita l’efemèride dels 30 anys per canviar de disseny. La nova proposta parteix dels continguts per modular el disseny, a la inversa del que s’ha fet fins ara. "Ens permet respirar de nou i volem que la revista sigui interactiva", ha explicat el dissenyador gràfic. S’ha fet una indexació dels continguts de la pàgina, des dels titolets als codis QR amb la finalitat de poder modificar les pàgines en funció del tipus d’article: “Aquest sistema ens permet jugar amb el”, valora Opisso.Més enllà de la revista, Enderrock oferirà quatre concerts en un escenari comú: el Palau Robert. Entre altres, hi actuaran, els lleidatanso els emergents. Els concerts seran els dimecres 3, 10 i 17 de maig i el dijous 24 de maig. Al mateix espai s’hi farà la cloenda en format d’exposició. Reflexionaran sobre la música catalana de les darreres dècades. Al llarg de l’any està previst la presentació d’un festival amb veus emergents i la publicació d’un altre número antològic centrat en l’Art i la Música Catalana.

