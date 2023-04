Colau exigeix anar més enllà d'una taxa per regular els creuers

La candidata dels comuns ai actual alcaldessa de la ciutat,, ha insistit que cal limitar elsque arriben a la capital catalana. En un acte a la Casa Seat, ha defensat que s'apliqui una taxa a aquesta mena de vaixells, però ha advertit que no és suficient., ha dit amb relació al creixement "il·limitat" del turisme.Colau s'ha mostrat "perplexa" pel fet que ERC estigui d'acord amb l'impost, però que alhora el president del Port de Barcelona, Josep Lluís Salvadó , digui que "la impugnarà". A més a més, ha insistit que els visitants turístics generen a la ciutat molta més despesa en àmbits com la neteja o la seguretat i ha fet especial èmfasi en els creueristes que fan escala i col·lapsen Barcelona durant hores.Colau ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Barcelona Global i La Vanguardia com a candidata a l'alcaldia. Preguntada per les eleccions municipals del 28-M, ha fet gala d'haver estat, un mèrit en un temps molt convuls". A banda d'això, ha assenyalat que els comuns són la proposta "més fiable" per reproduir un govern progressista i ha assenyalat que "més enllà de comportaments correctes o incorrectes" d'altres candidats, ella parlarà amb les forces "progressistes".De fet, ha tret pit d'haver aconseguit "pactes d'esquerres" entre partits que "es vetaven", amb relació ali ERC, i ha dit que si ha passat és perquè el seu partit liderava. També ha remarcat que els comuns són. Durant l'acte, Colau ha respost a preguntes sobre aquest model en àmbits com el turisme i el comerç, l'urbanisme i l'habitatge, la mobilitat i la descarbonització o la innovació social, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor